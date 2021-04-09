احدث الأخبار

11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. “الجوازات” تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ”تواصل”
أبرز المواد
 مصر تعلق الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر لهذه الأسباب
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تكثف أعمالها لخدمة قاصدي البيت الحرام
أبرز المواد
 «الملكية الفكرية» تعاقب مؤسسة لحيازتها برامج لفك القنوات المشفرة
أبرز المواد
 تهيئة 128 مسجداً وجامعاً بطريف استعداداً لشهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 ألف جولة رقابية وتغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفذ 8362 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أسبوع
أبرز المواد
 الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية
أبرز المواد
 حرس الحدود بمحافظتي جدة ورابغ يحبط محاولة تهريب (245.7) كيلو جرامًا من مخدر الهيروين
أبرز المواد
 المملكة ترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تبدأ بتوزيع 8 أطنان هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لمسلمي البوسنة والهرسك
أبرز المواد
 وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب حلول شهر رمضان
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. “الجوازات” تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ”تواصل”

11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. “الجوازات” تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ”تواصل”

أبرز المواد
مصر تعلق الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر لهذه الأسباب

مصر تعلق الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر لهذه الأسباب

أبرز المواد
شؤون الحرمين تكثف أعمالها لخدمة قاصدي البيت الحرام

شؤون الحرمين تكثف أعمالها لخدمة قاصدي البيت الحرام

أبرز المواد
«الملكية الفكرية» تعاقب مؤسسة لحيازتها برامج لفك القنوات المشفرة

«الملكية الفكرية» تعاقب مؤسسة لحيازتها برامج لفك القنوات المشفرة

أبرز المواد

حرس الحدود بمحافظتي جدة ورابغ يحبط محاولة تهريب (245.7) كيلو جرامًا من مخدر الهيروين

حرس الحدود بمحافظتي جدة ورابغ يحبط محاولة تهريب (245.7) كيلو جرامًا من مخدر الهيروين
http://almnatiq.net/?p=970721
المناطق_واس

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية والبحرية بقطاعي رابغ وجدة، التابِعين لمنطقة مكة المكرمة، تمكنت -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب (245.7) كيلو جرامًا من مخدر الهيروين، منها (34.5) كيلوجراما تم ضبطها بقطاع رابغ، و (211.2) كيلوجراما تم ضبطها بقطاع جدة.
وأوضح العقيد القريني، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

روابط ذات صلة

11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. “الجوازات” تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ”تواصل”

11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. “الجوازات” تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ”تواصل”
مصر تعلق الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر لهذه الأسباب

مصر تعلق الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر لهذه الأسباب
شؤون الحرمين تكثف أعمالها لخدمة قاصدي البيت الحرام

شؤون الحرمين تكثف أعمالها لخدمة قاصدي البيت الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*