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الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية

الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=970724
المناطق_ الرياض

أعلنت، السعودية، اليوم الجمعة 09 أبريل 2021م أنه وبناءً على رؤية الهلال فإن بداية شهر شعبان في السعودية كانت يوم الاثنين 15 مارس، وعليه سيتم تحري هلال رمضان في السعودية يوم الأحد 11 أبريل (29 شعبان حسب التقويم) وسيتم تحريه مرة أخرى يوم الاثنين 12 أبريل (29 شعبان حسب الرؤية).

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، في بيانٍ ورد “سبق”: معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الاثنين 29 شعبان 1442 هـ الموافق 12 إبريل، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا.

وأضاف: رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين.

وأردف: رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وتابع: حيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 أبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وقال “عودة”: أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية وتقع في شرق أو وسط العالم الإسلامي، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 أبريل.

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