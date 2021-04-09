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أمانة تبوك تنفذ 8362 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أسبوع

أمانة تبوك تنفذ 8362 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=970727
المناطق_واس

نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 8362 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق (109) منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية, وإصدار (232) مخالفة لمنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.
وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد ، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي من خلال فرقها الرقابية.
ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي.

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