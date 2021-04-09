أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 ألف جولة رقابية وتغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

المناطق_الدمام

تواصل أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية، ضمن أعمال اللجنة الميدانية وبمتابعة اللجنة التنفيذية بالمنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية.

حيث نفذت الأمانة أمس الخميس 8/ابريل/2021م، 1621 جولة رقابية، و(51) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرَ عنها إغلاق (23) منشآت تجارية مخالفة، ورصد (70) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.

هذا وتكثف الأمانة جولاتها الرقابية والتوعوية على كافة المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وأكدت الأمانة وكافة بلدياتها على استمرار تكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة.

وتدعو الأمانة كافة أفراد المجتمع بضرورة التعاون معها، بالإبلاغ عن أي مخالفات، على المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبلدية، عبر التواصل مع مركز (940).