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تهيئة 128 مسجداً وجامعاً بطريف استعداداً لشهر رمضان المبارك

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تهيئة 128 مسجداً وجامعاً بطريف استعداداً لشهر رمضان المبارك

تهيئة 128 مسجداً وجامعاً بطريف استعداداً لشهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=970733
المناطق_واس

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال فريق عمل من المراقبين والفنيين للوقوف على الجوامع والمساجد بالمحافظة وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها وزيادة مستوى الأداء في الخدمات الخاصة بأعمال الصيانة والنظافة لها وتأمين جميع متطلباتها .
وأوضح مدير إدارة المساجد ناصر بن حنيف الرويلي، أنه جرى تهيئة وتجهيز 128 جامعاً ومسجداً واستكمال كل المتطلبات الاحترازية والوقائية، مؤكداً أنه تم مراعاة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المتمثلة في وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافة التباعد الجسدي ولبس الكمام وإحضار سجادة خاصة للصلاة، داعيا أئمة الجوامع والمساجد إلى التقيد بتوجيهات الوزارة وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات المختصة.

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