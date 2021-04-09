تهيئة 128 مسجداً وجامعاً بطريف استعداداً لشهر رمضان المبارك

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أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال فريق عمل من المراقبين والفنيين للوقوف على الجوامع والمساجد بالمحافظة وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها وزيادة مستوى الأداء في الخدمات الخاصة بأعمال الصيانة والنظافة لها وتأمين جميع متطلباتها .

وأوضح مدير إدارة المساجد ناصر بن حنيف الرويلي، أنه جرى تهيئة وتجهيز 128 جامعاً ومسجداً واستكمال كل المتطلبات الاحترازية والوقائية، مؤكداً أنه تم مراعاة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المتمثلة في وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافة التباعد الجسدي ولبس الكمام وإحضار سجادة خاصة للصلاة، داعيا أئمة الجوامع والمساجد إلى التقيد بتوجيهات الوزارة وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات المختصة.