التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

المناطق - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

إلى ذلك، أكد التحالف أن المحاولات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا تعد جرائم حرب.

وشدد على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

إحباط هجوم عدائي

كان التحالف أعلن يوم السبت إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيات الحوثية بجنوب البحر الأحمر.

هذا، وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.