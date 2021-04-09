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1621 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت بالشرقية

1621 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت بالشرقية

المنطقة الشرقية

1621 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت بالشرقية

1621 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=970768
المناطق - واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1621 جولة رقابية، إضافةً لـ 51 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك ضمن أعمال اللجنة الميدانية، وبمتابعة اللجنة التنفيذية بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، نتج عنها إغلاق 23 منشأة تجارية، وتحرير 70 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق، والمراكز كافة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في المنشآت التجارية، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.
ودعَت الأمانة الجميع إلى ضرورة التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات، على المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبلدية، عبر التواصل مع مركز 940 لمعالجتها.

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