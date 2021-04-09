استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر الاجتماعات بسفارة المملكة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد محمد صالح .
وجرى خلال اللقاء متابعة لمختلف البرامج الإنمائية خاصة المتعلقة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد ، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والجهود الأممية لما فيه مصلحة المجتمعات والإنسان.
سفير المملكة لدى لبنان يستقبل مسؤولا أمميا
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر الاجتماعات بسفارة المملكة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد محمد صالح .
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