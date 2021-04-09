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سفير المملكة لدى لبنان يستقبل مسؤولا أمميا

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سفير المملكة لدى لبنان يستقبل مسؤولا أمميا

سفير المملكة لدى لبنان يستقبل مسؤولا أمميا
http://almnatiq.net/?p=970773
المناطق - واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر الاجتماعات بسفارة المملكة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد محمد صالح .
وجرى خلال اللقاء متابعة لمختلف البرامج الإنمائية خاصة المتعلقة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد ، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والجهود الأممية لما فيه مصلحة المجتمعات والإنسان.

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