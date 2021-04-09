ارتقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة فينا خير الوقفية

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وقعت الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية (ارتقاء) بالمنطقة الشرقية يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021م مذكرة تفاهم مع مؤسسة فينا خير الوقفية وذلك بمقر الجمعية بمحافظة الخبر والتي مثلها المشرف العام لجمعية ارتقاء الأستاذ : عمر الشيباني ، ومن الطرف الثاني المدير التنفيذي لمؤسسة ( فينا خير ) المهندسة: نوف الجريوي .

وذكر المشرف العام الأستاذ عمر الشيباني، بأن المذكرة ترتكز على أهمية توفير أجهزة الحاسب الآلي للطلاب والطالبات المسجلين لدى الجمعيات الخيرية بالتعاون مع مؤسسة فينا الخير لاستكمال العملية التعليمية عن بعد، وإضافةً لذلك العمل على إقامة حملات توعوية لتعزيز أهمية إعادة تدوير أجهزة الحاسب الآلي والحفاظ على البيئة.

وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة فينا خير المهندسة نوف الجريوي أن جهود وأهداف فينا خير التقت مع أهداف وجهود مؤسسة ارتقاء لخدمة المحتاجين وخصوصًا الطلبة والطالبات في هذا الموسم التعليمي وربما في الموسم الصيفي للاستفادة من البرامج التعليمية والتثقيفية التي تطلقها الجامعات والشركات والقطاعات الحكومية

الجدير بالذكر أن “ارتقاء” ساهمت في أكثر من 14 مليون حصة تعليمية للطلاب والطالبات خلال جائحة كورونا في مبادرة تعليمهم لا يوقف وبدعم شركاء النجاح ومؤسسة فينا خير حصلت على عدة جوائز تقديرية لدورهم المتميز في دعم تعليم الأسر والمحتاجين لكي يكونوا عوناً لأنفسهم وأهاليهم وللمجتمع لا أن يكونوا عالةً على أنفسهم ومحطات انتظار للمساعدات .