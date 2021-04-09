أكثر من 7 ملايين زائر لـ”مقرأة الحرمين”

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وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية عددًا من الخدمات للمستفيدين منها مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية التي وصل صداها عالمياً، بهدف تعليم القرآن الكريم القراءة الصحيحة على أيدي معلمين مجازين بالقراءات.

وجرى تقديم خدمة “مقرأة الحرمين” لتعليم القرآن الكريم وتلاوته، باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع لتصل إلى جميع أنحاء العالم على مدار الساعة “للرجال والنساء” وإلى كل راغب في تعلم كتاب الله في أيّ زمانٍ أو مكان باستخدام التقنية الحديثة .

ووصل عدد المسجلين بالمقرأة 81455 مستفيداً، من 217 دولة، أتم ختم القرآن الكريم أكثر 350 حافظاً، فيما زار موقع المقرأة 7,786,692 زائر.

يُذكر أن المقرأة تعتني بتدريس كتاب الله تعالى على مستوى عالٍ جداً، وتضم 34 مُقرئا ومُقرئة مؤهلين بعدة لغات لتحقيق الرسالة المنشودة من إنشاء المقرأة.