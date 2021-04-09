صحة بيشة: فرضية حادثة حريق بمستشفى الملك عبدالله

المناطق - عسير

نفذت صحة بيشة وفي إطار تفعيل خطط الطوارئ والتدريب على مواجهة الحالات الطارئة تم يوم أمس الأربعاء الموافق 25 شعبان 1442هـ، تنفيذ تجربة طوارئ فرضية ((حادثة حريق )) في إسكان مستشفى الملك عبدالله .

وقد شارك في الفرضية إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، وإدارة الأمن والسلامة وإدارة الإلتزام بصحة بيشة والقطاع الخاص، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخرى.

وأوضحت صحة بيشة بأن فريق الأمن والسلامة بالمستشفى قام بمباشرة الإجراءات المنوطة بهم عند بداية الحريق، حتى وصول فرق الدفاع المدني، وتم فرز المصابين حسب بروتوكول الفرز الطبي ونقل المصابين إلى طوارئ المستشفى لإكمال العلاج اللازم وقد تم تفعيل وحدة التخطيط للطوارئ لقيادة الحدث، هذا وقد تكللت التجربة بالنجاح التام ولله الحمد.

