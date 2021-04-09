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رسميًا | النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي مانو مينيزس خلفًا لهورفات

رسميًا | النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي مانو مينيزس خلفًا لهورفات

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رسميًا | النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي مانو مينيزس خلفًا لهورفات

رسميًا | النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي مانو مينيزس خلفًا لهورفات
http://almnatiq.net/?p=970795
المناطق - الرياض

أعلن النصر رسميًا تعاقده مع البرازيلي مانو مينيزيس لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب المؤقت “ألين هورفات”، لكنه لم يُوضح تفاصيل العقد، سواء المدة أو الراتب.

وقد أوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن المدرب الذي سبق أن قاد منتخب البرازيل سيصل إلى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة لبدء مهمته مع الفريق.

النصر تعرض لضربة مزدوجة هذا الأسبوع، إذ خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر في نصف النهائي أمام الفيصلي بهدف نظيف، وتلقى اليوم خسارة صادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بنتيجة 3-2 أمام ضمك في المحالة.

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