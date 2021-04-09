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القوات الخاصة للأمن البيئي ومحمية الملك سلمان الملكية تطلقان حملة تشجير بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة

القوات الخاصة للأمن البيئي ومحمية الملك سلمان الملكية تطلقان حملة تشجير بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة

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القوات الخاصة للأمن البيئي ومحمية الملك سلمان الملكية تطلقان حملة تشجير بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة

القوات الخاصة للأمن البيئي ومحمية الملك سلمان الملكية تطلقان حملة تشجير بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة
http://almnatiq.net/?p=970798
المناطق - الرياض

أطلقت القوات الخاصة للأمن البيئي وهيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، حملة تشجير للمحمية، بهدف زراعة 800 ألف شتلة، رعوية وبرية، إضافة لزراعة البذور المتوافقة مع طبيعة الغطاء النباتي لها، للحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتستمر خلال العام.

وتأتي الحملة كمبادرة تعاون وتفعيل للشراكة المجتمعية بين القطاعات ذات العلاقة بالبيئة، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، ومحمية الملك سلمان الملكية، وبلدية محافظة طبرجل، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ومحطة إكثار بذور النباتات الرعوية والبرية بطبرجل، وفريق محافظة طبرجل لرابطة سدر الجوف التطوعية.

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