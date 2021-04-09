‏نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد يزور المنشآت التدريبة بالجوف

المناطق - الجوف

تفقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للمعاهد المهندس محمد بن عبدالكريم ابا حسين ،المنشأت التدريبية بمنطقة الجوف .

وتجول نائب المحافظ الوحدات التدريبية وأقسامها ومعامل التدريب بالمعاهد الصناعية والكليات التقنية بمدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل وطبرجل للبنين والبنات ،حيث اطلع على آلية سير العملية التدريبة والوقوف على جودة التدريب وتوفير الاحتياجات اللازمة للمنشآت .

وتأتي هذه الزيارة التفقدية لنائب المحافظ للمعاهد بتوجية ومتابعة مستمرة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،وحرصهم على متطلبات أبنائهم المواطنين والمواطنات وبذل الجهد لتذليل الصعوبات التي تواجة برامج التدريب ،وحثهم على تطوير المهارات بمختلف التخصصات التقنية والمهنية التي تساهم بتحقيق أهدافهم المستقبلية بالشركات والمعاهد العالمية لمواكبة البيئة المحلية لسوق العمل ،إضافة إلى توجهات المؤسسة العامة وإستراتجيتها تزامناً لرؤية المملكة 2030 .