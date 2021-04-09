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تقني الجوف يختتم برنامج التدريب المجتمعي “أتقن”

تقني الجوف يختتم برنامج التدريب المجتمعي “أتقن”

منطقة الجوف
‏نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد يزور المنشآت التدريبة بالجوف

‏نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد يزور المنشآت التدريبة بالجوف

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تقني الجوف يختتم برنامج التدريب المجتمعي “أتقن”

تقني الجوف يختتم برنامج التدريب المجتمعي “أتقن”
http://almnatiq.net/?p=970807
المناطق - الجوف

اختتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف يوم أمس الخميس، الأسبوع الثالث والأخير من دورات برنامج التدريب المجتمعي “أتقن” عن بعد للرجال والنساء في مرحلته السادسة .

وأوضح مدير المركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر بفرع المؤسسة بالمنطقة حمود بن عبد الله البحيران ،أن البرامج التدريبية شهدت تأهيل عدد ٤١٤ متدرب ومتدربة، تم تنفيذها عبر المنصات الإلكترونية لتخصصات الحاسب الآلي ،والقيمة المضافة،وإدارة الفعاليات والمناسبات .

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف الدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان، أن برنامج” أتقن “أسهم في إكساب المتدربين والمتدربات المهارات التقنية والفنية، والتطوير الذاتي ،ورفع الكفاءة المهنية لدى أفراد المجتمع ،مشيراً أن المبادرة تهدف إلى تحقيق مسؤولية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاجتماعية ،وذلك لتحقيق متطلبات سوق العمل المحلي وفق رؤية المملكة 2030 .

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