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الاتحاد يتغلب على الهلال في الكلاسيكو بهدفين نظيفين

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الاتحاد يتغلب على الهلال في الكلاسيكو بهدفين نظيفين

الاتحاد يتغلب على الهلال في الكلاسيكو بهدفين نظيفين
http://almnatiq.net/?p=970810
المناطق - واس

تمكن الاتحاد من الفوز على ضيفه الهلال بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 25 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت أهداف الاتحاد في شوط المباراة الأول، وسجل هدفه الأول البديل عبدالمحسن فلاته في الدقيقة 26، وقبل نهاية الشوط أضاف هدفه الثاني عن طريق المدافع سعود عبدالحميد في الدقيقة 45، كما شهد اللقاء إلغاء حكم المباراة هدف ثالث للاتحاد بداعي لمسة اليد على اللاعب فهد المولد.
وبهذه النتيجة يدخل الاتحاد بقوة للمنافسة على لقب الدوري بعد وصوله للنقطة 45 بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثاني الذي سيلعب غداً مع الباطن، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الهلال الذي توقف رصيده بعد هذه الخسارة عند النقطة 48.

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