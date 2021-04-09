احدث الأخبار

لقاءات ومحاضرات توعوية لـ 250 مستفيد في فرع الموارد البشرية بالرياض.
منطقة الرياض
 الاتحاد يتغلب على الهلال في الكلاسيكو بهدفين نظيفين
أبرز المواد
 تقني الجوف يختتم برنامج التدريب المجتمعي “أتقن”
منطقة الجوف
 ‏نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد يزور المنشآت التدريبة بالجوف
منطقة الجوف
 القوات الخاصة للأمن البيئي ومحمية الملك سلمان الملكية تطلقان حملة تشجير بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة
محليات
 رسميًا | النصر يُعلن تعاقده مع البرازيلي مانو مينيزس خلفًا لهورفات
أبرز المواد
 القيادة تُعزي ملكة بريطانيا في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة
أبرز المواد
 صحة بيشة: فرضية حادثة حريق بمستشفى الملك عبدالله
منطقة عسير
 أكثر من 7 ملايين زائر لـ”مقرأة الحرمين”
محليات
 ارتقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة فينا خير الوقفية
المنطقة الشرقية
 اليمن.. مصرع 30 حوثياً غرب مأرب في معارك مع الجيش الوطني
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى لبنان يستقبل مسؤولا أمميا
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

لقاءات ومحاضرات توعوية لـ 250 مستفيد في فرع الموارد البشرية بالرياض.

لقاءات ومحاضرات توعوية لـ 250 مستفيد في فرع الموارد البشرية بالرياض.

منطقة الرياض
الاتحاد يتغلب على الهلال في الكلاسيكو بهدفين نظيفين

الاتحاد يتغلب على الهلال في الكلاسيكو بهدفين نظيفين

أبرز المواد
تقني الجوف يختتم برنامج التدريب المجتمعي “أتقن”

تقني الجوف يختتم برنامج التدريب المجتمعي “أتقن”

منطقة الجوف
‏نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد يزور المنشآت التدريبة بالجوف

‏نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد يزور المنشآت التدريبة بالجوف

منطقة الجوف

لقاءات ومحاضرات توعوية لـ 250 مستفيد في فرع الموارد البشرية بالرياض.

لقاءات ومحاضرات توعوية لـ 250 مستفيد في فرع الموارد البشرية بالرياض.
http://almnatiq.net/?p=970815
المناطق - الرياض

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الحالي اربعة برامج افتراضية مابين محاضرات ولقاءات توعوية ودورات تثقيفية وذلك ضمن البرامج الشهرية التطويرية التي ينفذها الفرع بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة.

شملت البرامج لقاءً توعوياً بعنوان ” صحتك في رمضان ” ومحاضرة ” الاسعافات الأولية” ودورة ” التخطيط المالي والميزانية” واسرار النجاح الوظيفي” وتناولت التعريف بكيفية التعامل مع الأمراض المزمنة اثناء الصوم والاسعافات الأولية لبعض الحالات ومفهوم الإدخار والفرق بين المدخر والبخيل بالإضافة إلى توضيح اساسيات النجاح الوظيفي ومجالاته .

وفي ختام جميع البرامج المنفذة فُتح المجال للنقاشات والإجابة على استشارات واستفسارات الحضور البالغ عددهم 250 مستفيد ومستفيدة

روابط ذات صلة

التجارة تحيل 20 معلنا للداخلية

التجارة تحيل 20 معلنا للداخلية
شرطة الرياض تطيح بعشرة أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية

شرطة الرياض تطيح بعشرة أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية
حريق محل تجاري في الرياض يسفر عن وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين

حريق محل تجاري في الرياض يسفر عن وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*