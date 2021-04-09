لقاءات ومحاضرات توعوية لـ 250 مستفيد في فرع الموارد البشرية بالرياض.

المناطق - الرياض

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الحالي اربعة برامج افتراضية مابين محاضرات ولقاءات توعوية ودورات تثقيفية وذلك ضمن البرامج الشهرية التطويرية التي ينفذها الفرع بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة.

شملت البرامج لقاءً توعوياً بعنوان ” صحتك في رمضان ” ومحاضرة ” الاسعافات الأولية” ودورة ” التخطيط المالي والميزانية” واسرار النجاح الوظيفي” وتناولت التعريف بكيفية التعامل مع الأمراض المزمنة اثناء الصوم والاسعافات الأولية لبعض الحالات ومفهوم الإدخار والفرق بين المدخر والبخيل بالإضافة إلى توضيح اساسيات النجاح الوظيفي ومجالاته .

وفي ختام جميع البرامج المنفذة فُتح المجال للنقاشات والإجابة على استشارات واستفسارات الحضور البالغ عددهم 250 مستفيد ومستفيدة