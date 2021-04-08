الاحد القادم ..أمير الباحة يدشن حملة (بأيدينا .. الباحة أجمل) الميدانية لتستمر لثلاثة اسابيع وتشمل جميع المحافظات

المناطق - الباحة

المناطق-الباحة

بتوجيه ورعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة ، يدشن سموه ، يوم الأحد القادم ، الحملة التطوعية الميدانية تحت شعار “بأيدينا..الباحة أجمل” ، والتي تستهدف المنتزهات والحدائق في منطقة الباحة وجميع محافظاتها ، بتنظيم مجلس شباب منطقة الباحة ولجانه التنسيقية بالمحافظات بالشراكة مع أمانة المنطقة وبلدياتها .

وتهدف حملة (بأيدينا .. الباحة أجمل) الى نشر ثقافة نظافة المنتزهات والحدائق وتهيئتها ، وتكثيف أعمال التحسين والتجميل للحدائق والمنتزهات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي وتنفيذ نقوش وجداريات وأشكال جمالية تعكس هوية المنطقة ، حيث يشارك في تنفيذ الحملة ميدانياً عدد من المتطوعين من شباب وشابات منطقة الباحة ولجان المجلس التنسيقية بالمحافظات ، ومتطوعي الأمانة والبلديات والجهات والهيئات والجمعيات والفرق التطوعية بالمنطقة .

من جانبه نوّه سعادة أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بما يوليه سمو أمير منطقة الباحة من عناية واهتمام بزوار المنطقة وتهيئة الحدائق والمنتزهات لهم لخلق اجواء رائعة واماكن نظيفة تسر الناظرين .

من جهته أوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران أن هذا الحملة تعتبر تحفيزاً مباشراً للشباب للإسهام بطاقاتهم الشابة في دعم السياحة بالمنطقة والاستفادة من جهودهم وخبراتهم من خلال نشر ثقافة نظافة المنتزهات والحدائق وصقل المواهب الفنية بتنفيذ نقوش وجداريات فنية مستلهمة من هوية المنطقة لتنمية الابداع ، وأن يكونوا مصدر إلهام لكافة شرائح المجتمع ، معرباً عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام ودعم غير محدود لفئة الشباب بالمنطقة .

الجدير بالذكر ان هذه الحملة عمل مجتمعي ينفذ ميدانياً ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع من بداية اطلاقها .