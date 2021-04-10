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إن كان هذا يوقظك ليلا.. إذا قلبك في خطر

إن كان هذا يوقظك ليلا.. إذا قلبك في خطر
http://almnatiq.net/?p=970827
المناطق - الرياض

يعاني كثير من الناس من عدم التمكن من النوم طوال الليل، والاستيقاظ بشكل متكرر، الأمر الذي يشير إلى عارض صحي يتطلب مراجعة الطبيب، إذ قد يكمن وراء ذلك مرض خطير.

ويحذر أطباء في أمراض القلب من أن عدم التمكن من النوم طوال الليل، خاصةً إذا كان ذلك يحدث كثيرًا، يعد علامة على أن الجسم يحاول إخبارك أن قلبك في خطر.

ويقول الأطباء إنه إذا استيقظت ليلًا بسبب ضيق في التنفس، فقد تكون مصابًا بقصور في أداء القلب، الأمر الذي يستلزم مراجعة الطبيب.

وقالت طبيبة القلب بوبي بوغاييف، إن الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب “غالبًا ما يستيقظون في منتصف الليل مع ضيق شديد في التنفس”، المعروف أيضًا باسم “ضيق التنفس الليلي الانتيابي”.

وأوضحت أنه إذا كنت تعاني من هذا النوع من ضيق التنفس، فمن المحتمل أن تستيقظ وتسعل أو تصدر صفيرًا وتعاني من معدل ضربات قلب سريع.

وقالت بوغاييف: “قد تشعر كما لو أنك تختنق، ولا يمكنك أن تجد الراحة إلا بالجلوس”. يزول ضيق التنفس بشكل عام بعد بضع دقائق من الجلوس”.

وبحسب مجلة “هارفارد ميديكال” فإن ضيق التنفس هو في الواقع علامة تحذير مبكرة على قصور القلب، وهذا يعني أنه عرض يحدث مبكرًا نسبيًا، ولكنه يزداد سوءًا بمرور الوقت إذا ترك دون علاج”.

وقال فيكن زيتجيان، طبيب باطني عالج العديد من المرضى الذين يعانون من قصور في القلب، إن ضيق التنفس الذي يوقظك في الليل يأتي من عدم قدرة القلب على ضخ كمية الدم اللازمة أثناء الاستلقاء.

وأضاف “عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الكمية الكافية من الدم للأمام، يصبح الدم محتقنًا في القلب والدورة الدموية في الرئة، مما يؤدي في النهاية إلى ضيق التنفس”.

وتابع: “المرضى الذين يعانون من قصور في القلب يقولون في كثير من الأحيان إنهم بحاجة إلى أكثر من وسادة للنوم، أو بحاجة إلى النوم على كرسي”.

وقال ستيفن تي سيناترا، طبيب القلب المعتمد: “عند الاستلقاء، يتوزع الدم في جميع أنحاء الأوعية الدموية، مما يزيد الضغط على القلب”.

وأكد محمد أوز، اختصاصي أمراض القلب، إن تراكم السوائل في الرئتين عادة ما يوقظ الأشخاص المصابين بفشل القلب بعد حوالي ساعة إلى ساعتين من نومهم.

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