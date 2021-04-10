واشنطن تعلن الموازنة العسكرية وتكشف عن أولوياتها الدفاعية

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المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، في بيان الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن رفعت إلى الكونغرس ميزانية الدفاع لسنة 2022 المقبلة.

وذكر البيان أن هذه الميزانية بلغت مع ملحقاتها كلها 715 مليار دولار، مقارنة مع 750 مليارا كانت رصدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب للبنتاغون للسنة المالية الحالية.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنتا الشؤون والقوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ مناقشة الميزانية، إذ ينبغي إقرارها وفقا للقانون قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وركزت ميزانية الدفاع للسنة المقبلة على مواجهة مخاطر وتهديدات الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، فضلا عن تطوير قدرات ورصد نفقات لمكافحة عمليات القرصنة الإلكترونية والتهديدات السيبيرانية.

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