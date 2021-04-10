احدث الأخبار

لقاح جونسون والجلطات.. هيئة الأدوية الأوروبية تدخل على الخط
أبرز المواد
 وصيفة بيتكوين.. تتخطى حاجز 2000 دولار
أبرز المواد
 البرلمان العربي: أمن واستقرار المملكة يمثل عمقاً إستراتيجياً ثابتاً في الأمن القومي العربي
أبرز المواد
 ميسي يسعى لفك “عقدة رونالدو” في الكلاسيكو
أبرز المواد
 إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.. قم بإجراء اختبار كورونا
أبرز المواد
 واشنطن تعلن الموازنة العسكرية وتكشف عن أولوياتها الدفاعية
أبرز المواد
 إن كان هذا يوقظك ليلا.. إذا قلبك في خطر
أبرز المواد
 أرامكو تبرم صفقة استثمار في البنية التحتية بقيمة 12.4 مليار دولار مع ائتلاف بقيادة (إي آي جي)
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي تدين استهداف جازان بصاروخ باليستي وخميس مشيط بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 “فيروس جديد” يهدد العالم.. وأعراضه شلل وهذيان وتشنجات
أبرز المواد
 الاحد القادم ..أمير الباحة يدشن حملة (بأيدينا .. الباحة أجمل) الميدانية لتستمر لثلاثة اسابيع وتشمل جميع المحافظات
منطقة الباحة
 لقاءات ومحاضرات توعوية لـ 250 مستفيد في فرع الموارد البشرية بالرياض.
منطقة الرياض
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

لقاح جونسون والجلطات.. هيئة الأدوية الأوروبية تدخل على الخط

لقاح جونسون والجلطات.. هيئة الأدوية الأوروبية تدخل على الخط

أبرز المواد
وصيفة بيتكوين.. تتخطى حاجز 2000 دولار

وصيفة بيتكوين.. تتخطى حاجز 2000 دولار

أبرز المواد
البرلمان العربي: أمن واستقرار المملكة يمثل عمقاً إستراتيجياً ثابتاً في الأمن القومي العربي

البرلمان العربي: أمن واستقرار المملكة يمثل عمقاً إستراتيجياً ثابتاً في الأمن القومي العربي

أبرز المواد
ميسي يسعى لفك “عقدة رونالدو” في الكلاسيكو

ميسي يسعى لفك “عقدة رونالدو” في الكلاسيكو

أبرز المواد

لقاح جونسون والجلطات.. هيئة الأدوية الأوروبية تدخل على الخط

لقاح جونسون والجلطات.. هيئة الأدوية الأوروبية تدخل على الخط
http://almnatiq.net/?p=970842

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية، الجمعة، أنها تدرس حالات تجلط الدم بعد أخد لقاح “جونسون أند جونسون”.

وقالت وكالة فرنس بريس إن إعلان هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية يأتي بعد تسجيل أربع حالات تجلط الدم بينها وفاة.

وذكرت الهيئة أن لجنتها الخاصة بالسلامة “بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخد اللقاح”.

وأضافت أن ثلاث حالات سجلت في الولايات المتحدة ورابعة خلال تجارب سريرية في موقع لم يحدد.

من جهتها، قالت شركة “جونسون أند جونسون” إنها على علم بالحالات التي تم الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أنها “تعمل عن كثب مع الخبراء لتقييم الوضع”.

وأجاز الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، استخدام اللقاح لكنه لم يبدأ بالتطعيم به.

روابط ذات صلة

وصيفة بيتكوين.. تتخطى حاجز 2000 دولار

وصيفة بيتكوين.. تتخطى حاجز 2000 دولار
البرلمان العربي: أمن واستقرار المملكة يمثل عمقاً إستراتيجياً ثابتاً في الأمن القومي العربي

البرلمان العربي: أمن واستقرار المملكة يمثل عمقاً إستراتيجياً ثابتاً في الأمن القومي العربي
ميسي يسعى لفك “عقدة رونالدو” في الكلاسيكو

ميسي يسعى لفك “عقدة رونالدو” في الكلاسيكو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*