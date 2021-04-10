احدث الأخبار

هاتف جديد مخصص لألعاب الفيديو
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تدعو إلى محاكمة ميليشيا الحوثي الإرهابية لزراعتها الألغام بطريقة عشوائية
أبرز المواد
 من متبرعين أحياء.. أول عملية زراعة رئة لمريضة كورونا
أبرز المواد
 لقاح جونسون والجلطات.. هيئة الأدوية الأوروبية تدخل على الخط
أبرز المواد
 وصيفة بيتكوين.. تتخطى حاجز 2000 دولار
أبرز المواد
 البرلمان العربي: أمن واستقرار المملكة يمثل عمقاً إستراتيجياً ثابتاً في الأمن القومي العربي
أبرز المواد
 ميسي يسعى لفك “عقدة رونالدو” في الكلاسيكو
أبرز المواد
 إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.. قم بإجراء اختبار كورونا
أبرز المواد
 واشنطن تعلن الموازنة العسكرية وتكشف عن أولوياتها الدفاعية
أبرز المواد
 إن كان هذا يوقظك ليلا.. إذا قلبك في خطر
أبرز المواد
 أرامكو تبرم صفقة استثمار في البنية التحتية بقيمة 12.4 مليار دولار مع ائتلاف بقيادة (إي آي جي)
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي تدين استهداف جازان بصاروخ باليستي وخميس مشيط بطائرة مفخخة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

هاتف جديد مخصص لألعاب الفيديو

هاتف جديد مخصص لألعاب الفيديو

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تدعو إلى محاكمة ميليشيا الحوثي الإرهابية لزراعتها الألغام بطريقة عشوائية

الحكومة اليمنية تدعو إلى محاكمة ميليشيا الحوثي الإرهابية لزراعتها الألغام بطريقة عشوائية

أبرز المواد
من متبرعين أحياء.. أول عملية زراعة رئة لمريضة كورونا

من متبرعين أحياء.. أول عملية زراعة رئة لمريضة كورونا

أبرز المواد
لقاح جونسون والجلطات.. هيئة الأدوية الأوروبية تدخل على الخط

لقاح جونسون والجلطات.. هيئة الأدوية الأوروبية تدخل على الخط

أبرز المواد

هاتف جديد مخصص لألعاب الفيديو

هاتف جديد مخصص لألعاب الفيديو
http://almnatiq.net/?p=970848
المناطق - الرياض

أطلقت شركة لينوفو الصينية الهاتف الثاني من طراز ” ليغون دول”، الذي سيكون مكرسا لألعاب الفيديو.

وكانت الشركة لينوفو، ومقرها بكين، قد أطلقت العام الماضي النسخة الأولى من هذا الهاتف تحت اسم “ليغون فون دول 1”.

وتحمل النسخة الثانية من الهاتف اسم “ليغون فون دول 2″، وما يميز هذه النسخة احتواؤها على ميزات جديدة تجعل ممارسة ألعاب الفيديو أكثر متعة.

وتبلغ مساحة الشاشة 6.9 إنش، وهي مساحة تزيد عن تلك الموجودة في النسخة الأولى، وتغطي واجهة الحاسوب.

وينفرد الجهاز الجديد بوجود بطاريتين على جانبي خلفية الهاتف، مع وجود منفذين مخصصين لـ ( USB)،

ومدخلين آخرين للشحن، لطمئن البعض الذي قد يقلق من وجود بطاريتين، ويمكنه إعادة الشحن 100% خلال 30 دقيقة فقط.

والهاتف مزود بكامرتين، واحدة مثبتة على ظهر الهاتف، وأخرى داخلية تخرج بكبسة زر، وهي مخصصة لصور “السيلفي”.

ويتميز الهاتف أيضا بوجود مروحتين فيه، تقول الشركة المصنعة إنهما ضروريان من أجل المحافظة على درجة حرارة المعالج.

ويعمل هاتف “لينوفو” بنظام تشغيل “أندرويد”، ورغم أن الهدف الأساسي منه ألعاب الفيديو، إلا أن بوسعه أداء ما تقوم به بقية الهواتف.

ويبدأ سعر الهاتف الجديد من 950 دولارا أميركيا بسعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت، ويرتفع السعر كلما زادت المزايا الموجودة في الهاتف.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تدعو إلى محاكمة ميليشيا الحوثي الإرهابية لزراعتها الألغام بطريقة عشوائية

الحكومة اليمنية تدعو إلى محاكمة ميليشيا الحوثي الإرهابية لزراعتها الألغام بطريقة عشوائية
من متبرعين أحياء.. أول عملية زراعة رئة لمريضة كورونا

من متبرعين أحياء.. أول عملية زراعة رئة لمريضة كورونا
لقاح جونسون والجلطات.. هيئة الأدوية الأوروبية تدخل على الخط

لقاح جونسون والجلطات.. هيئة الأدوية الأوروبية تدخل على الخط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*