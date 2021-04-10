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جيبوتي.. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيساً لدورة خامسة

جيبوتي.. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيساً لدورة خامسة

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جيبوتي.. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيساً لدورة خامسة

جيبوتي.. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيساً لدورة خامسة
http://almnatiq.net/?p=970865

أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها 5 سنوات، ونال 98.58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ مساء الجمعة.

وقال الوزير على التلفزيون العام، إن “الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتاً، أي 98.58%، هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 أبريل 2021”.

وأوضح وزير الداخلية الجيبوتي أن النتائج النهائية ستصدر قريباً عن المجلس الدستوري الذي يشرف على العملية الانتخابية.

وأدلى الناخبون الجمعة بأصواتهم بعد أن دُعي حوالى 215 ألف ناخب مسجّل (من أصل 990 ألف نسمة) بين الساعة 06:00 و19:00 (03:00 و16:00 ت غ) للتصويت في أحد مراكز الاقتراع الـ529 في البلاد، ومعظمها تقع في العاصمة جيبوتي.

وظهر الجمعة، أدلى الرئيس المنتهية ولايته الذي كان يرتدي ملابس تقليدية، بصوته وكان يرافقه عدد من المسؤولين والقادة الأمنيين والصحافيين. وقال إنه “واثق جداً جداً” في تصريح مقتضب باللغة الفرنسية.

وأضاف جيله باللغة الصومالية إن التصويت “جرى بظروف جيدة، الآن سننتظر النتائج”.

وترشح الرئيس جيله الذي يحكم البلاد من 22 عاماً، لولاية خامسة وأخيرة نظرياً على رأس البلاد التي تتمتع بموقع استراتيجي على حدود إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. 

وبموجب الدستور الذي لا يسمح لمن تجاوز الـ75 من العمر الترشح للانتخابات، يفترض أن يكون هذا الاقتراع الأخير للرئيس جيله الذي سيكون قد تجاوز هذا السن في 2026. 

وشهدت الولايات الأربع الأولى للرئيس ممارسة سلطة استبدادية لم تفسح أي مجال للاحتجاج أو حرية الصحافة. لكنها اتسمت أيضاً بتحسن الاقتصاد مع تطوير الموانئ والبنى اللوجستية بحسب وكالة “فرانس برس”.

وساهم جيله في جعل المنطقة الصحراوية الواقعة مقابل أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، مفترق طرق تجارياً تمر من خلاله معظم البضائع المستوردة من قبل جارته إثيوبيا الدولة العملاقة التي لا تملك أي منفذ على البحر.

وتستضيف جيبوتي التي يجاورها عدد من أخطر دول العالم بينها الصومال واليمن، أيضاً قواعد عسكرية أجنبية لفرنسا واليابان والولايات المتحدة، ومؤخراً الصين.

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