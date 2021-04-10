الولايات المتحدة توزع 233.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

المناطق - وكالات

قالت “المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها”، إن الأمريكيين حصلوا على 178 مليوناً و837 ألفاً و781 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حتى الجمعة، في حين تم توزيع 233 مليوناً و591 ألفاً و955 جرعة.

وتزيد هذه الأرقام عما ذكرته المراكز في 8 أبريل، حين بلغت 174 مليونا و879 ألفاً و716 جرعة حصل عليها الأميركيون، بعد توزيع 229 مليوناً و398 ألفاً و685 جرعة.

وقالت المراكز إن 114 مليوناً و436 ألفاً و39 شخصاً، تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين حصل 68 مليونا و202 ألف و458 شخصاً على جرعتين حتى الجمعة.

اختلال في توزيع اللقاحات حول العالم

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، إن هناك “اختلالاً صادماً” في توزيع لقاحات الوقاية من “كوفيد-19″، على مستوى العالم.

وأضاف غيبريسوس في إفادة صحافية أن معظم الدول ليست لديها الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي، والمعرضين لمخاطر عالية من الإصابة.

وتابع: “تقريباً واحد من كل 4 في المتوسط تلقوا لقاحات (كوفيد-19) في الدول مرتفعة الدخل، أما في الدول منخفضة الدخل فنسبة من تلقوا اللقاح هي واحد من بين أكثر من 500 شخص”.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استُخدمت على مستوى العالم، لكن 87% منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل، أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2% فقط من الجرعات.

وكان غيبريسوس انتقد في 23 مارس الماضي، انعدام المساواة بين الدول الغنية والفقيرة، في الحصول على اللقاحات، مؤكداً أنه “يتزايد” ويصبح “فاضحاً”.

وأكد أن “الدول التي تقوم بتلقيح أشخاص أصغر سناً، وفي صحة جيدة ويواجهون مخاطر ضئيلة في الإصابة بـ(كوفيد-19)، تقوم بذلك على حساب حياة طواقم طبية، وأشخاص مسنين، ومجموعات أخرى عرضة لخطر الإصابة في دول أخرى”.