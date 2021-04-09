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المديرية العامة للدفاع المدني تبدأ إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ

المديرية العامة للدفاع المدني تبدأ إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ

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المديرية العامة للدفاع المدني تبدأ إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ

المديرية العامة للدفاع المدني تبدأ إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ
http://almnatiq.net/?p=970875
المناطق - فضة عطيف

تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداءً من السبت 28/ 8/ 1442هـ الموافق 10/ 4/ 2021م حتى الاثنين 30/ 8/ 1442هـ الموافق 12/ 4/ 2021م، في تمام الساعة الثانية ظهراً ، الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، تعقبها التجربة السبت في منطقة الرياض، والأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المناطق إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق.

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