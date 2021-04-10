الشورى يحسم نظام البريد وتعديلات على التقاعد المدني والعسكري

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المناطق - متابعات

يحسم مجلس الشورى، الإثنين القادم، قراره بالتصويت بشأن ما تضمنه مشروع نظام البريد، بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها إبّان طرح مشروع النظام للمناقشة في جلسة سابقة. وينظم مشروع النظام جميع الإجراءات المتعلقة بالبريد، وبحسب تقرير اللجنة ودراستها يعيد النظام تعريفاً للمفاهيم المستخدمة في القطاع كمفهوم الرسائل والطرود وغيرها؛ لضمان مواكبتها للمتطلبات المتغيرة وتوحيد التعريفات لدى جميع الجهات ذات العلاقة وتصنيف الخدمات بشكل يمنع أي غموض، ومراقبة الخدمات وجمع البيانات لضمان الشفافية وقابلية التتبع للمواد في جميع مراحل سلسلة القيمة البريدية.

وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني، والمادة 23 من نظام التقاعد العسكري، بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها تمهيداً لطرحه للنقاش.

وفي الشأن الاجتماعي يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

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