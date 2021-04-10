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“كونا”: إحالة المتسببين بخطأ في خبر وفاة الأمير فيليب للتحقيق

“كونا”: إحالة المتسببين بخطأ في خبر وفاة الأمير فيليب للتحقيق
http://almnatiq.net/?p=970883
المناطق - وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أنها أحالت المتسببين بخطأ لغوي ورد في خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا، الذي نشرته الوكالة، إلى التحقيق.

جاء ذلك بعدما نشرت عبر حسابها في “تويتر” أمس الجمعة خبر وفاة الأمير فيليب متضمنا خطأ لغويا، حيث قالت “وفاة الأمير فيليب زوجة الملكة إليزابيت الثانية”، موردة كلمة “زوجة” بدلا من “زوج”.

وقال الناطق الرسمي باسم الوكالة عصام الرويح، إنه تمت “إحالة المتسببين بهذا الخطأ للتحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة انطلاقا من الحرص على جودة المحتوى ودقة النشرة”.

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