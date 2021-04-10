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حملات رقابية ميدانية تنفذها أمانة الطائف بسوف المواشي وتدعو المواطنين لاستخدام التطبيقات الإلكترونية

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حملات رقابية ميدانية تنفذها أمانة الطائف بسوف المواشي وتدعو المواطنين لاستخدام التطبيقات الإلكترونية

حملات رقابية ميدانية تنفذها أمانة الطائف بسوف المواشي وتدعو المواطنين لاستخدام التطبيقات الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=970886

تشهد أسواق الأغنام في الطائف هذه الأيام حركة شرائية قوية وإقبالًا من المواطنين والمقيمين غير مسبوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها لتوقعهم زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها إذ تفضل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات.
وأوضح وكيل الخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني أن السوق يخضع لعمليات الرقابة وتطبيق الاشتراطات الصحية، حيث كثفت الأمانة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولا بأول.
وبين الزهراني أن الأمانة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالمحافظة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي.

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