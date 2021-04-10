صحة الشرقية وبمشاركة الجهات الحكومية تقوم بجولات رقابية على منشآت الصحة العامة بالظهران

الظهران - فتحية العبدالله

نفذت صحة الشرقية وبمشاركة الجهات الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والمتمثلة في وزارة التجارة وبلدية الظهران وبالتعاون مع شرطة الظهران اليوم الجمعة 9/ابريل/2021م أكثر من 300 جولة رقابية على المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بالظهران.كما رصدت بلدية الظهران بالتعاون مع الجهات الحكومية 12 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع ، كما تم إغلاق 5 محلات من بينها مكان ترفيهي للأطفال وأحد المطاعم وأحد المقاهي.وأكدت البلدية على إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية للتأكد من سلامة الأغذية كما شددت على منع إقامة البوفيهات في جميع الأماكن .