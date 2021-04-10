زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا

المناطق - الرياض

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم جاوة الشرقية في إندونيسيا.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في المحيط على بعد 91 كيلومترا في منطقة بين جنوب وجنوب شرقي بليتار في إندونيسيا.

وفي ذات السياق ذكر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال الذي وقع على عمق 82 كيلومتراً، يبعد حوالي 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالانغ بجاوة الشرقية.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، في حين لم تصدر أي تحذيرات من أمواج مد عاتية “تسونامي”.