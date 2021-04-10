احدث الأخبار

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا
أبرز المواد
 أسرع 10 مرات.. “بطارية ثورية” جديدة تنافس الليثيوم
أبرز المواد
 الهند تسجل 145 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم
أبرز المواد
 دراسة: عدسات لاصقة للكشف عن السرطان والسكري
أبرز المواد
 تشييع الأمير فيليب دون جنازة رسمية أو باقات زهور “شعبية”
أبرز المواد
 تقرير: 40% من عناصر البحرية الأمريكية يرفضون لقاحات كورونا
أبرز المواد
 صحة الشرقية وبمشاركة الجهات الحكومية تقوم بجولات رقابية على منشآت الصحة العامة بالظهران
المنطقة الشرقية
 وزارة الدفاع: تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى
أبرز المواد
 إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة سيتم بموعده في موسم الأمطار المقبل
أبرز المواد
 مسؤولو صحة دوليون: الدول الفقيرة بحاجة للقاحات المرفوضة في بعض الدول
أبرز المواد
 حملات رقابية ميدانية تنفذها أمانة الطائف بسوف المواشي وتدعو المواطنين لاستخدام التطبيقات الإلكترونية
منطقة مكة المكرمة
 “كونا”: إحالة المتسببين بخطأ في خبر وفاة الأمير فيليب للتحقيق
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا

أبرز المواد
أسرع 10 مرات.. “بطارية ثورية” جديدة تنافس الليثيوم

أسرع 10 مرات.. “بطارية ثورية” جديدة تنافس الليثيوم

أبرز المواد
الهند تسجل 145 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم

الهند تسجل 145 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم

أبرز المواد
دراسة: عدسات لاصقة للكشف عن السرطان والسكري

دراسة: عدسات لاصقة للكشف عن السرطان والسكري

أبرز المواد

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=970920
المناطق - الرياض

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم جاوة الشرقية في إندونيسيا.
وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في المحيط على بعد 91 كيلومترا في منطقة بين جنوب وجنوب شرقي بليتار في إندونيسيا.
وفي ذات السياق ذكر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال الذي وقع على عمق 82 كيلومتراً، يبعد حوالي 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالانغ بجاوة الشرقية.
ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، في حين لم تصدر أي تحذيرات من أمواج مد عاتية “تسونامي”.

روابط ذات صلة

أسرع 10 مرات.. “بطارية ثورية” جديدة تنافس الليثيوم

أسرع 10 مرات.. “بطارية ثورية” جديدة تنافس الليثيوم
الهند تسجل 145 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم

الهند تسجل 145 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم
دراسة: عدسات لاصقة للكشف عن السرطان والسكري

دراسة: عدسات لاصقة للكشف عن السرطان والسكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*