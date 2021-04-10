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الأمير عبدالعزيز بن سعود يعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة والزيارة خلال شهر رمضان

الأمير عبدالعزيز بن سعود يعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة والزيارة خلال شهر رمضان

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الأمير عبدالعزيز بن سعود يعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة والزيارة خلال شهر رمضان

الأمير عبدالعزيز بن سعود يعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة والزيارة خلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=970924

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لأداء مناسك العمرة والزيارة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أوضح ذلك معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
وأكد معاليه أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة -رعاها الله- الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين قاصدي الحرمين الشريفين أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.

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