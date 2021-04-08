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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الشرقية: تنفيذ أكثر من 1200 جولة رقابية وإغلاق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس ” كورونا المستجد أمس الجمعة

أمانة الشرقية: تنفيذ أكثر من 1200 جولة رقابية وإغلاق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس ” كورونا المستجد أمس الجمعة

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سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=970929
المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تؤدي لنشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية ، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، و فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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