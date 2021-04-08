سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تؤدي لنشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية ، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، و فيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 8 مساءً.