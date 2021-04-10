احدث الأخبار

أمير القصيم يرأس الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون بمحافظي المنطقة غداً
أبرز المواد
 بتوجيه أمير مكة ومتابعة نائبه.. السقاية والرفادة تُشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلّة خلال رمضان
أبرز المواد
 إيطاليا: الصحة العالمية “متهمة” بالكذب بشأن تقرير كورونا
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 أمير الباحة يدشن غداً حملة “بأيدينا .. الباحة أجمل”
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعود يعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة والزيارة خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الأحد 29 شعبان
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا
أبرز المواد
 أسرع 10 مرات.. “بطارية ثورية” جديدة تنافس الليثيوم
أبرز المواد
 الهند تسجل 145 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم
أبرز المواد
 دراسة: عدسات لاصقة للكشف عن السرطان والسكري
أبرز المواد
 تشييع الأمير فيليب دون جنازة رسمية أو باقات زهور “شعبية”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير القصيم يرأس الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون بمحافظي المنطقة غداً

أمير القصيم يرأس الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون بمحافظي المنطقة غداً

أبرز المواد
بتوجيه أمير مكة ومتابعة نائبه.. السقاية والرفادة تُشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلّة خلال رمضان

بتوجيه أمير مكة ومتابعة نائبه.. السقاية والرفادة تُشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلّة خلال رمضان

أبرز المواد
إيطاليا: الصحة العالمية “متهمة” بالكذب بشأن تقرير كورونا

إيطاليا: الصحة العالمية “متهمة” بالكذب بشأن تقرير كورونا

أبرز المواد
سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

منطقة جازان

أمير القصيم يرأس الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون بمحافظي المنطقة غداً

أمير القصيم يرأس الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون بمحافظي المنطقة غداً
http://almnatiq.net/?p=970934

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً، الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون لسموه بالمحافظين، بحضور وكلاء الإمارة والمدراء العامين وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك في قاعة الدرعية بإمارة المنطقة.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن الاجتماع سيناقش عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في كل ما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومشاريع الخدمات العامة، ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

روابط ذات صلة

بتوجيه أمير مكة ومتابعة نائبه.. السقاية والرفادة تُشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلّة خلال رمضان

بتوجيه أمير مكة ومتابعة نائبه.. السقاية والرفادة تُشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلّة خلال رمضان
إيطاليا: الصحة العالمية “متهمة” بالكذب بشأن تقرير كورونا

إيطاليا: الصحة العالمية “متهمة” بالكذب بشأن تقرير كورونا
أمير الباحة يدشن غداً حملة “بأيدينا .. الباحة أجمل”

أمير الباحة يدشن غداً حملة “بأيدينا .. الباحة أجمل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*