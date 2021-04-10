أمير القصيم يرأس الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون بمحافظي المنطقة غداً

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً، الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون لسموه بالمحافظين، بحضور وكلاء الإمارة والمدراء العامين وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك في قاعة الدرعية بإمارة المنطقة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن الاجتماع سيناقش عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في كل ما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومشاريع الخدمات العامة، ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.