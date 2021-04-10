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الأمر بالمعروف بمحافظة الحريق تفعّل حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً”

الأمر بالمعروف بمحافظة الحريق تفعّل حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً”

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الأمر بالمعروف بمحافظة الحريق تفعّل حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً”

الأمر بالمعروف بمحافظة الحريق تفعّل حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً”
http://almnatiq.net/?p=970938
المناطق_ الرياض

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق مناشطها الوقائية والتوعوية لحملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً”.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان، من خلال نشر المحتوى التوعوي في الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية.

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