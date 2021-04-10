الأمر بالمعروف بمحافظة الحريق تفعّل حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً”

المناطق_ الرياض

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق مناشطها الوقائية والتوعوية لحملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً”.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان، من خلال نشر المحتوى التوعوي في الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية.