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الشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين تعد حزمة من الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

الشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين تعد حزمة من الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

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الشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين تعد حزمة من الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

الشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين تعد حزمة من الخدمات لقاصدي المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=970947

اعدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، حزمة من الخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وتوفير جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين خلال أداء نُسكهم وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة.
وجندت الوكالة جميع خدماتها ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد والإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام وفق الخطط والرؤى المعدة لذلك.
وتقوم الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بتسجيل تلاوات أصحاب المعالي والفضيلة أئمة المسجد الحرام وتسجيل الخطب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العالم أجمع مستثمرةً في ذلك التقنيات الحديثة لتحقيق الرسالة السامية لمنبر الحرمين الشريفين.
فيما أتاحت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب جميع برامجها – عن بعد – واستمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها، وذلك حرصًا منها على ملء أوقات قاصدي المسجد الحرام بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
ونظراً لأهمية تحقيق شعيرة الطواف وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد خصصت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين عدداً من المطوفين المؤهلين ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي لخدمة زوار المسجد الحرام من معتمرين ليتمكنوا من أداء عملهم بإتقان.
وتتميز الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بتعدد اللغات في الدعوة والإرشاد منها الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا، والإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلاندية، والأوزبكية والأردية”، كما استعدت لاستقبال المرحلة المقبلة بعدد من البرامج الخادمة للزوار وتحرص على نشر الدروس العلمية للزوار عبر الجانب الرقمي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لاستفادة أكبر شريحة ممكنة من هذه العلوم الشرعية، وتنظيم بعض البرامج والدروس العلمية للزوار .
كما استعدت الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام لتوجيه الزائرين وتوعيتهم ونصحهم وحرصها على ظهور الموظفين في الإدارة بمظهر المحتسب والقدوة والداعية كونها واجهة دينية تمثل العمل الدعوي ومشاركتها في اللجان الميدانية الداخلية والخارجية وترتيب الجنائز مع الجهات المختصة وذات العلاقة والنصح والتوجيه وتوزيع الكتيبات وإقامة الدورات التعريفية للمناسك “العمرة – الحج”.
يذكر أن برنامج “إجابة السائلين “، يعد أحد أهم برامج التوجيه والإرشاد، إذ يُجيب على أسئلة الزوار والمعتمرين المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وغيرها من العبادات بأكثر من لغة وفق ما يتعلق بالجوانب الفقهية والشرعية.

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