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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الشرقية: تنفيذ أكثر من 1200 جولة رقابية وإغلاق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس ” كورونا المستجد أمس الجمعة

أمانة الشرقية: تنفيذ أكثر من 1200 جولة رقابية وإغلاق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس ” كورونا المستجد أمس الجمعة

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أمانة الشرقية: تنفيذ أكثر من 1200 جولة رقابية وإغلاق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس ” كورونا المستجد أمس الجمعة

أمانة الشرقية: تنفيذ أكثر من 1200 جولة رقابية وإغلاق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس ” كورونا المستجد أمس الجمعة
http://almnatiq.net/?p=970950
المناطق_الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الجمعة 9/ ابريل/ 2021م، 1268 جولة رقابية، و11جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها اغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 49 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها تلقت أمس عبر مركز 940 (80 ) بلاغ، للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

وأكدت بأن جولاتها الرقابية المكثّفة مستمرة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال مركز 940.

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