صحة بيشة : أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات مستشفى تثليث العام خلال الربع الأول من عام 2021م

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قدمت صحة بيشة ممثلة بـ مستشفى تثليث العام خدماتها خلال الربع الأول من عام 2021م لعدد 107,562 مراجعاً، وُزعوا على أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية ومركز الكلى.

وأوضحت صحة بيشة بأن عدد مراجعي قسم الطوارئ بالمستشفى بلغ 25595 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 535 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي الأقسام الداخلية 1269، كما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي 504 جلسة، وعدد 64 عملية جراحية، فيما بلغت فحوصات الأشعة 4862، أما فحوصات المختبر فبلغت 73782 فحصاً، وبلغ عدد المستفيدين من قسم الكلى 951 مستفيد.

الجدير بالذكر بأن مستشفى تثليث العام تبلغ سعته السريرية بـ 100 سرير.