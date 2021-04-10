أمير منطقة تبوك يكرم بعد غد الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم المنطقة

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بعد غدٍ ، حفل تكريم الفائزين والفائزات بمسابقة “مدرستي الرقمية” بتعليم المنطقة, وذلك بديوان الإمارة.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن مسابقة “مدرستي الرقمية” والتي أطلقتها وزارة التعليم هدفت إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة وتعزز القيم والاتجاهات الايجابية للتعليم الرقمي.

وأضاف العُمري أن تكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقادة العمل التعليمي من مشرفين ومشرفات وقادة المدارس للبنين والبنات والإداريين والإداريات إلى جانب مشاركة أولياء الأمور, والمهتمين بالشأن الإعلامي والتعليم الإلكتروني والرقمي, مشيراً إلى أن تصفيات المسابقة شهدت تنافسًا كبيرًا عبر مراحلها الأولية على مستوى المدارس، ومن ثم مكاتب التعليم ثم على مستوى المنطقة وَفْق ضوابط وشروط ومعايير المسابقة في مجالاتها الثلاث “الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب”.

يذكر أن المجالات الثلاثة للمسابقة، تضمنت مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، إضافة لمجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، وصولاً لمجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.