احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يكرم بعد غد الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم المنطقة
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 النيابة العامة: ضبط 5 مواطنين و16 مقيمًا في قضايا غسل أموال
أبرز المواد
 صحة بيشة : أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات مستشفى تثليث العام خلال الربع الأول من عام 2021م
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تنفذ أكثر من 900 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تنفيذ أكثر من 1200 جولة رقابية وإغلاق 12 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس ” كورونا المستجد أمس الجمعة
أبرز المواد
 الشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين تعد حزمة من الخدمات لقاصدي المسجد الحرام
أبرز المواد
 “مدني مكة” يحذّر من حالة ماطرة على الطائف وميسان
أبرز المواد
 الإمارات تسجّل 1,931 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
أبرز المواد
 الأمر بالمعروف بمحافظة الحريق تفعّل حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً”
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون بمحافظي المنطقة غداً
أبرز المواد
 بتوجيه أمير مكة ومتابعة نائبه.. السقاية والرفادة تُشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلّة خلال رمضان
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير منطقة تبوك يكرم بعد غد الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم المنطقة

أمير منطقة تبوك يكرم بعد غد الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم المنطقة

أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

أبرز المواد
النيابة العامة: ضبط 5 مواطنين و16 مقيمًا في قضايا غسل أموال

النيابة العامة: ضبط 5 مواطنين و16 مقيمًا في قضايا غسل أموال

أبرز المواد
صحة بيشة : أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات مستشفى تثليث العام خلال الربع الأول من عام 2021م

صحة بيشة : أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات مستشفى تثليث العام خلال الربع الأول من عام 2021م

أبرز المواد

أمير منطقة تبوك يكرم بعد غد الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم المنطقة

أمير منطقة تبوك يكرم بعد غد الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم المنطقة
http://almnatiq.net/?p=970969
المناطق_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بعد غدٍ ، حفل تكريم الفائزين والفائزات بمسابقة “مدرستي الرقمية” بتعليم المنطقة, وذلك بديوان الإمارة.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن مسابقة “مدرستي الرقمية” والتي أطلقتها وزارة التعليم هدفت إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة وتعزز القيم والاتجاهات الايجابية للتعليم الرقمي.
وأضاف العُمري أن تكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقادة العمل التعليمي من مشرفين ومشرفات وقادة المدارس للبنين والبنات والإداريين والإداريات إلى جانب مشاركة أولياء الأمور, والمهتمين بالشأن الإعلامي والتعليم الإلكتروني والرقمي, مشيراً إلى أن تصفيات المسابقة شهدت تنافسًا كبيرًا عبر مراحلها الأولية على مستوى المدارس، ومن ثم مكاتب التعليم ثم على مستوى المنطقة وَفْق ضوابط وشروط ومعايير المسابقة في مجالاتها الثلاث “الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب”.
يذكر أن المجالات الثلاثة للمسابقة، تضمنت مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، إضافة لمجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، وصولاً لمجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

روابط ذات صلة

“الصحة”: تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية
النيابة العامة: ضبط 5 مواطنين و16 مقيمًا في قضايا غسل أموال

النيابة العامة: ضبط 5 مواطنين و16 مقيمًا في قضايا غسل أموال
صحة بيشة : أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات مستشفى تثليث العام خلال الربع الأول من عام 2021م

صحة بيشة : أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات مستشفى تثليث العام خلال الربع الأول من عام 2021م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*