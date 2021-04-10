أمير القصيم يصدر قراراً برفع وحدة التميز المؤسسي إلى الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي

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أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم، قراراً برفع وحدة التميز المؤسسي بإمارة منطقة القصيم إلى إدارة عامة وربطها بمكتب سموه لتصبح الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي.

وأكد سموه على أن رفع مستوى الوحدة إلى إدارة عامة يهدف إلى رفع كفاءة الأداء من خلال تحقيق كل جانب مرتبط بالوصول إلى التميز في التخطيط والتطوير, وبكوادر متخصصة وكفاءات عالية ستساهم بإذن الله إلى تحقيق كافة تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ, مبيناً على أن تلك الخطوة تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة مستمرة من قبل سمو وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ وبما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة تجاه تأسيس عمل مؤسسي يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة, ومن خلال تنظيم العمل ورفع كفاءة الأداء بديوان الإمارة, وبما يتناسب مع حجم الأعمال التطويرية, مشيراً على أن تلك الخطوة ستساهم ـ بإذن الله ـ في الانسجام مع تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها , وأن يوفق الجميع لكل خير.