” الأمر بالمعروف” في الرياض ينفذ دورة حول أتمتة ملفات الموظفين

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نفذت إدارة التطوير والتخطيط في فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض دورة (مشروع أتمتة ملفات الموظفين)، واستمرت الدورة ثلاثة أيام مستهدفة موظفي قسم الملفات والأرشيف في الموارد البشرية.

وتأتي هذه الدورات والبرامج ضمن مشروع التحول الرقمي للمعاملات الورقية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها وفق توجيهات معالي الرئيس العام لمزيد من التطوير التقني بالاستغناء عن الورق، ورفع مستوى الأداء لمواكبة تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.