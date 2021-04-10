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” الأمر بالمعروف” في الرياض ينفذ دورة حول أتمتة ملفات الموظفين

” الأمر بالمعروف” في الرياض ينفذ دورة حول أتمتة ملفات الموظفين

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” الأمر بالمعروف” في الرياض ينفذ دورة حول أتمتة ملفات الموظفين

” الأمر بالمعروف” في الرياض ينفذ دورة حول أتمتة ملفات الموظفين
http://almnatiq.net/?p=970974
المناطق_ الرياض

نفذت إدارة التطوير والتخطيط في فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض دورة (مشروع أتمتة ملفات الموظفين)، واستمرت الدورة ثلاثة أيام مستهدفة موظفي قسم الملفات والأرشيف في الموارد البشرية.
وتأتي هذه الدورات والبرامج ضمن مشروع التحول الرقمي للمعاملات الورقية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها وفق توجيهات معالي الرئيس العام  لمزيد من التطوير التقني بالاستغناء عن الورق، ورفع مستوى الأداء لمواكبة تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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