بلدية تيماء تكثف جولاتها الميدانية استعداداً لشهر رمضان المبارك

المناطق_فايز السميري

نفذت بلدية محافظة تيماء ممثلة في إدارة الخدمات، 980 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رصد 17 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى مصادرة 220كجم من المنتجات والأغذية والخضار والفواكه واللحوم منتهية الصلاحية، وذلك في إطار استعدادات البلدية لشهر رمضان المباركوأكد رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس / سلامه بن هليل البلوي حرص البلدية على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من قياس الحرارة واستخدام تطبيق توكلنا وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق وغيرها من تدابير الوقاية، مشددًا على جميع المراقبين بعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين وفقًا لتوجيهات ومتابعة أمين منطقة تبوك المهندس درويش ال محفوظ.ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد 940.