أمين عسير يوجه بتشديد الرقابة اليومية على المنشآت التجارية والحدائق خلال شهر رمضان

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وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الفرق الرقابية واللجان المعنية بجميع بلديات المنطقة بتشديد الرقابة والجولات التفتيشية على المنشآت التجارية المتنوعة للتأكد من الاشترطات البلدية والصحية والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا، وذلك في أسواق النفع العام وأسواق الخضار والمواشي والمسالخ إلى جانب كذلك تكثيف الأعمال الرقابية بالحدائق والمتنزهات.

من جهته، أكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها تعمل من منطلق مسؤولياتها في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة وخاصةً في الأسواق التجارية وأسواق الخضار والفواكه والمواشي والمسالخ وكذلك الحدائق العامة والمتنزهات، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة متكاملة للتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية وتكثيف الجولات الرقابية على تلك الأنشطة التجارية ومضاعفة أعداد المراقبين الصحيين وأعداد الفرق الرقابية بالأمانة والبلديات، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة التعليمات الصادرة وأن العقوبات ستُطبق مباشرةً على المخالفين.

وأضاف الحميدي أن متابعة الإجراءات الصحية ستكون يوميا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الاحترازية من خلال تفعيل تطبيق توكلنا ووضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين والتهوية والالتزام بالتباعد وتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات وملصقات التباعد.

الجدير بالذكر، فإن الأمانة تبذل جهودًا كبيرةً في متابعة وتطبيق الاحترازات الصحية في جميع المنشآت التجارية والمرافق والحدائق العامة، مطالبةً بالتواصل عبر ٩٤٠ لرصد الملاحظات.