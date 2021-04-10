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أمانة عسير: ٢٠٠٠ متطوع ومتطوعة خلال شهر رمضان لمتابعة الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمقاهي والأماكن العامة

أمانة عسير: ٢٠٠٠ متطوع ومتطوعة خلال شهر رمضان لمتابعة الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمقاهي والأماكن العامة
http://almnatiq.net/?p=970983
المناطق_عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير مشاركة ٢٠٠٠متطوع و متطوعة على مستوى الأمانة وبلدياتها في أعمال متابعة الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمقاهي والأماكن العامة وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن مبادرات التطوع أتاحت الفرصة للراغبين بالمشاركة في العمل التطوعي للمساهمة في التنظيم والتوعية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع وضمان مجتمع حيوي وصحي، مفيدًا أن أعمال المتطوعين والمتطوعات تأتي ضمن مبادرات الأمانة وبلدياتها التطوعية وتتمحور جهودهم في تقديم الخدمات التوعوية والوقائية الصحية لمرتادي المنشآت التجارية المتنوعة والمرافق العامة والمقاهي والحدائق من خلال القيام بأعمال المراقبة الميدانية وتنظيم التجمعات وتزويد الفئات المستهدفة بالإرشادات التوعوية بالطرق الصحيحة للتباعد الاجتماعي وغيرها من الأعمال.
وأضاف الحميدي أن خطة المبادرة تستهدف الحدائق والأنشطة التجارية والمقاهي من خلال مشاركة ٢٠٠ متطوع ومتطوعة، لافتاً إلى حرص الأمانة وبلدياتها على إطلاق المبادرات النوعية التي تدعم جهودها الميدانية في مختلف مدن و محافظات المنطقة.
الجدير بالذكر، فإن الأمانة أطلقت قبل فترة مبادرة “المساند البلدي” بالشراكة مع برنامج المدن الصحية بعسير ومجلس شباب منطقة عسير وفريق نشامى، وحققت أصداءً إيجابية ونجاحات ميدانية.

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