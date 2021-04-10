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507 زيارة منزلية ينفذها مستشفى الرعاية المديدة خلال الثلاثة أشهر لعام 2021

507 زيارة منزلية ينفذها مستشفى الرعاية المديدة خلال الثلاثة أشهر لعام 2021
http://almnatiq.net/?p=970986
المناطق_حفر الباطن

نفذ مستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن 507 زيارة منزلية خلال الثلاثة أشهر الماضية لعام 2021م تم من خلالها اعطاء المرضى وذويهم اللقاح ضد فيروس كورونا وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق طبي مجهز تجهيزاً يضمن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للمرضى في منازلهم والاطمئنان عليهم وهم في محيط أسرهم دون الحاجة لدخولهم المستشفى.
وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم خدماتها (العلاجية, والوقائية, والتوعوية, والتأهيلية، والاجتماعية) لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.

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