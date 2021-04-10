الشؤون الإسلامية تغلق 16 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 16 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 16حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 62 يوماً 542 مسجداً تم فتح 519 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة خمسة مساجد في منطقة عسير ، وأربعة مساجد في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية .

وأشارت إلى إعادة فتح 17 مسجد 6منها بمنطقة الرياض وأربعة في منطقة مكة المكرمة، و2 في منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في المناطق التالية : الباحة ونجران والشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، مؤكدة أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.