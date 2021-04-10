ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 436 منشطاً دعوياً (عن بعد)، من خلال مركز الدعوة وجمعيات الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات التابعة للفرع.
وأوضح مدير عام الفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن المناشط المعتمدة تشمل العديد من المحاضرات التي تتناول موضوعات “العقيدة، والفقه، وما يتعلق بأحكام الصيام والقيام، والآداب الشرعية”.
فرع الشؤون الإسلامية بنجران ينفذ أكثر من 400 منشط دعوي عن بعد خلال شهر رمضان المبارك
ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 436 منشطاً دعوياً (عن بعد)، من خلال مركز الدعوة وجمعيات الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات التابعة للفرع.
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