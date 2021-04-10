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شرطة الرياض : القبض على (4) مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم

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شرطة الرياض : القبض على (4) مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم

شرطة الرياض : القبض على (4) مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم
http://almnatiq.net/?p=971001

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية التشادية، جميعهم في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء الرياض، تمثلت في سرقة المركبات بالقوة واستخدامها في جرائم تنوعت بين سلب للعمالة الوافدة وتكسير زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات، وتم استرداد المركبات المسروقة .
وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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