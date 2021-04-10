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أمانة جدة تغلق 81 موقعاً بسوق الصواريخ الشعبي لمخالفة الإجراءات الاحترازية

أمانة جدة تغلق 81 موقعاً بسوق الصواريخ الشعبي لمخالفة الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=971007
المناطق_واس

أغلقت أمانة جدة ممثلة في بلدية المليساء الفرعية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة 81 من المحال التجارية بسوق “الصواريخ” الشعبي جنوب المحافظة وذلك بعد رصد مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديها ، وعدم التزام متابعة تطبيق إجراءات التباعد وغيرها من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأشار رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس فيصل المالكي إلى أنه جرى زيارة 151 موقعاً وإغلاق 81 محلا تجاريا وإشعار 47 موقعا مخالفا، نتيجة المخالفات المرصودة على مرتادي السوق والبائعين والمتصلة بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا من الالتزام بلبس الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها .
ولفت رئيس بلدية المليساء أن الفرق الميدانية أتلفت 320 طنا من الملابس المستعملة بالموقع ، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة لرصد وإزالة أي مخالفات فيها .

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