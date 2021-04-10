أمانة الحدود الشمالية تزرع الورود والأزهار الموسمية لتزيين الشوارع والميادين

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شرعت أمانة منطقة الحدود الشمالية , ممثلة ببلدية الشعبة بزراعة الشتلات المتنوعة من الورود والأزهار الصيفية في الشوارع والميادين والساحات والحدائق العامة، وذلك ضمن جهود البلدية لتحسين المشهد الحضري وزيادة المسطحات الخضراء.

وأوضحت بلدية الشعبة، أنها حرصت على زراعة الأزهار والورود ضمن خطة التشجير بما يتناسب مع كل موسم لتحسين المشهد البصري، إلى جانب زراعة الأشجار في مختلف المواقع لزيادة المساحة الخضراء من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع .