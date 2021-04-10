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طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح وانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق

طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح وانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق

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طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح وانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق

طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح وانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق
http://almnatiq.net/?p=971023
المناطق - الرياض:

قال المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

كذلك تشمل الحالة أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة يمتد الى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أشار المركز إلى أنها شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كلم/ساعة، وتسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء 39 درجة فيما تسجل طريف 6 درجات مئوية.

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